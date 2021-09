Finantsinspektsiooni juhatuse esimehena jätkab Kilvar Kessler

Finantsinspektsiooni nõukogu esimehe Keit Pentus-Rosimannuse sõnul oli nõukogu otsus Kilvar Kessleri jätkamise suhtes üksmeelne. «Eesti finantsturu stabiilsuse ja ausa toimimise huvides on, et finantsinspektsiooni juhib järelevalves kogenud, rahvusvahelisi suhteid ja kohalduvat õigusraamistikku põhjalikult tundev inimene,» ütles Pentus-Rosimannus pressiteate vahendusel.

Kilvar Kessler oli enne finantsinspektsiooni tööle tulekut vandeadvokaat ning partner advokaadibüroos Tark & Co. Alates 2001. aastast annab Kessler finantsturust ja finantsjärelevalvest loenguid Tartu Ülikoolis. Kilvar Kessler on omandanud õigushariduse Tartu Ülikoolis ja Georgetowni Ülikoolis, samuti täiendanud end Bostoni Ülikoolis. Ta on Hubert H. Humphrey ja Edmund S. Muskie programmide stipendiaat.