Wise peab ennast eelkõige Eesti ettevõtteks

Ehkki rahaülekannete ettevõte Wise on registreeritud Londonis, Wise’i peakorter asub Londonis ja alates juuli algusest on Wise’i aktsiad noteeritud Londoni börsil, peab Wise ise ennast siiski Eesti ettevõtteks. Esiteks on ettevõtte asutajad ja suurimad aktsionärid eestlased Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus, kellele kuulub vastavalt 18,8 ja 10,8 protsenti ettevõtte aktsiatest. Käärmann on ettevõtte tegevjuht ja Hinrikus nõukogu esimees, ehkki Wise on teada andnud, et Hinrikus astub aasta jooksul kohalt tagasi.