Hotellipidajad valmistuvad karmiks talvehooajaks

«Kindlasti tuleb algav talvehooaeg hotellidele raske,» ütles Tallinna hotelli Palace müügidirektor Vitali Makejev. «Kui vaadata, milline on seis jaanuari-veebruari broneeringutega, siis on olukord muidugi muret tekitav. Teisalt tehakse nüüd jälle broneeringuid pigem viimasel hetkel ja 2–3 kuud ette reise eriti ei planeerita. Palju broneeringuid tehakse vaid mõni päev ette.»

Tema hinnangul polegi aga kõige suurem probleem külastajate vähesus, vaid see, et ööbimine on varasemaga võrreldes tunduvalt odavam, samas kui kulutused pidevalt kasvavad. «Lisaks on puudus väljaõppinud personalist ning hotellid on sunnitud iga päev talentide järelkasvuga tegelema,» sõnas Makejev.