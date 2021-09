Facebook peatas Instagrami lastele mõeldud rakenduse arendamise

Instagram Kidsi puhul reklaamiti, et liitumiseks on vaja vanemate luba, ning see pidi pakkuma reklaamivaba ja eakohast sisu, kuid USA seadusandjad ja huvigrupid on nõudnud, et sotsiaalmeedia hiiglane loobuks oma plaanidest, viidates ohutusega seotud probleemidele.

«Reaalsus on see, et lapsed on juba võrgus ja me usume, et spetsiaalselt neile mõeldud eakohaste kogemuste arendamine on vanemate jaoks palju parem kui see, kus me praegu oleme,» öeldi teates, märkides, et alla 13-aastastele on olemas YouTube'i ja TikToki rakenduste lastele suunatud versioonid.