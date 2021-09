Analüütikud avaldasid peamised kõrgest gaasihinnast võitjad

Euroopa gaasihinnad on sel aastal kerkinud 300%, sest nõudlus on Covid-19 pandeemia taandumisega hüppeliselt kasvanud. Hinnatõus tuli kakas aastat pärast seda, kui Euroopa liit gaasituru liberaalsemaks muutis, suundudes rohkem lühiajalistele, paindlikele turuhinnaga lepingutele.

See samm lubas tarneid laiendada ja praegu on valikus ka USA ja Katari gaas. See tähendas ka, e Peamised tarnijad, Venemaa Gazprom ja Norra Equinor, kes kokku katavad 60% Euroopa vajadustest, loobusid pikaajalistest lepingutest.