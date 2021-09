Vana päikesepargi saab edukalt rahaks teha

Päikesepaneelide utiliseerimine ei ole reguleeritud ja praktikas võib katkiseid paneele leida prügimäelt. Samas on katkiseid paneele ka võimalik parandada. Nii leiavad osad katkised paneelid tee hobispetsialistide juurde, kes need ära parandavad ja oma tarbeks kasutusele võtavad. Sedasi on läinud osade Sunservice paneelidega, rääkis ettevõtte juht Roger Pilvik.

Metallosad on hinnas

Päikesepaneel koosneb suures osas klaasist ja kergmetallist, enamasti alumiiniumist. Nii metallile kui ka klaasile on ümbertöötlus olemas, see on tavapäraselt ümbertöödeldav ehitusjääde, ütles suurte päikeseparkide rajamisega tegelev Solarfundi partner Jaak Urm

«Päikesepargi materjal on pärast kasutusaja lõppu 20-protsendilise väärtusega maha müüdav,» ütles Urm.

Päikesepaneel sisaldab väga suures ulatuses metalli, mille hind on taaskasutuses arvestatav. «Alumiinium on väga kõrges hinnas nii täna, kui ka 20 aasta pärast,» prognoosis Urm.

Paneelide osadeks võtmine on suur töö, lihtsam on müüa terved paneelid järelturul maha. Nii tehakse Saksamaal, kus on tekkinud kasutatud paneelidele järelturg. «Lihtsam on need paneelid soodsalt maha müüa, sest isegi 20 aasta pärast on nende võimsusest säilinud 80%,» ütles Pilvik. «Paneelide osadeks lahtivõtmine on suurem töö, kui nende kokku panemine.»

Päikesepaneelide kinnitusraamid on kas alumiinium või tsingitud metallist ja seda ostavad vanametalli firmad tasu eest kokku.

Paneelid ja töö on põhikulu

Päikesepargi rajamisel on peamised kuluallikad paneelid, alusraamistik ja inverter. Paneelid moodustavad laias laastus 30-40% projekti maksumusest, alusraamistik 20% ja inverter 10%, väiksema pargi puhul kuni 20% projekti kuludest. Ülejäänud on pargi rajamise ja vooluvõrku ühendamise kulud.

«Võrguühendus võib olla väga oluline kuluartikkel,» märkis Urm. «Päikesepargi äris on kolm olulist märksõna: asukoht, asukoht, asukoht.»

Kui pargi läheduses alajaama ei ole, siis saab lasta selle ehitada, kuid kulud tuleb ise kinni maksta. Seega saab liituda põhimõtteliselt igale poole, iseasi, mis see siis maksma läheb ja kas see enam ära tasub.

20 paneeliga päikeseenergia süsteem võimsusega 7,2 kW saab püstitada 7500 euroga. Suurimateks kuluallikateks on sellise pargi puhul paneelide tasu ja töö hind. Mõned pakkujad pakuvat soodsamat lahendust, mõned jälle natukene kallimat.

«Mida suurem park, seda soodsam hind ühe installeeritud kilovati kohta tuleb,» rääkis Pilvik.

Inverteri eluiga on lühike

Lisaks paneelidele on oluline komponent inverter, mille garantii on viis aastat ja eluiga ca 5-10 aastat ehk kordades lühem kui päikesepaneelidel. Nende kestvus sõltub hooldusest ja asukohast. Inverteri hooldus tähendab sisemuse tolmust puhastamist ja ventilaatorite vahetamist iga kahe aasta tagant. Ühe majapidamise päikesejaamadel piisab ühest inverterist, suurtle läheb neid vaja kümneid. Samuti on suuremad inverterid soodsama hinnaga kilovati kohta, selgitas Pilvik.