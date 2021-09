Tere muutis tänasest piima säilimisaja märgistust

«See on nii Euroopa Liidult tulnud soovitus kui ka Eesti maaeluministeeriumi eestvedamisel toimunud muutus, mille peamine eesmärk on võidelda toiduraiskamise vastu,» sõnas Nordic Milk OÜ kestliku arengu juht Katrin Tamm. «Alates tänasest on esimesed pakendid saanud märke «parim enne» ning need on saadetud kaupluskettide poole teele, kuid muutuse täielik juurutamine võtab veel omajagu aega.»

«Paljud inimesed viskavad toitu minema ainult seda kuupäeva vaadates ning sellest halvast harjumusest on vaja nüüd lahti saada,» lausus Tamm. «Soovime julgustada inimesi, et nad tähtajast üle läinud tooteid enne prügikasti viskamist vähemalt vaataks, nuusutaks ja maitseks. Suurim keskkonnakoormus toidutööstuses pole mitte pakend, vaid raisatud toidu näol just pakendi sisu.»