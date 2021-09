GRAAFIKUD ⟩ Eestimaalased kulutasid reismisele rohkem kui eales varem

Välisreiside arv kasvas mullusega võrreldes enam kui kaks ja pool korda. «Kõrvutades selle aasta teist kvartalit 2020. aasta sama ajaga, on reiside arvus olnud märgatav tõus, kuid koroonaeelse tasemeni me veel ei küüni – piltlikult öeldes toimus viiest reisist üks,» sõnas Remmelg.

Reisikulude suurenemise taga on puhkusereisid

Remmelg toob välja, et peamiselt kasvasid välisreiside puhul kulutused majutusele ja transpordile. Võrreldes 2019. aasta teise kvartaliga oli kasv vastavalt 60% ja 45%. «Möödunud aasta teise kvartaliga võrreldes kasvasid kulud aga enam kui kaks ja pool korda. Paljudes sihtriikides kehtisid veel kevadsuvel piirangud nii kultuuriüritustele kui ka söögikohtadele ja nii on ootuspäraselt vähem tõusnud kulutused just meelelahutuse, toitlustuse ning teiste teenustega seonduvalt.»

Muutunud on eestimaalaste lemmiksihtriigid

Analüütiku sõnul sõltusid reisisihtkohad paljuski erinevate riikide koroonapiirangutest. «Erinevalt kaugetest kuurortriikidest hoidis naaberriik Soome kevadsuvel karme reisipiiranguid ja see kajastub ka uuringuandmetes. Kui varasemalt on pooled välisreisidest viinud eestimaalasi just naaberriikidesse Soome, Lätti, Venemaale ja Rootsi, siis selle aasta teises kvartalis reisiti sinna ainult 38% juhtudest. See on ka üks peamisi põhjuseid, miks ööbimisega välisreiside keskmine reisikulu märgatavalt tõusis,» selgitas Remmelg.