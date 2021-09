Kättetoimetatavaid määrusi kuvatakse e-äriregistrisse sisse logides

«Justiitsministeerium ning kohtute registriosakond on viimasel ajal seisnud selle eest, et järelevalve näiteks majandusaasta aruannete esitamise üle oleks varasemast parem. Õigeaegse aruandluse huvides anti äriregistrit pidavale Tartu maakohtule ka lisaraha järelevalve- ja teavitustöö tugevdamiseks,» ütles justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep. «Palume aruandekohuslastel, kes ei ole veel esitanud puuduvaid aruandeid, teha seda esimesel võimalusel. Aruannete mitteesitamisel ootab hilinejaid trahvimenetlus,» lisas Peep.

«Registrimenetluse üks suurimaid probleeme on see, et vajalike määruste kättetoimetamine nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele pole sujuv. Muudatuse kaudu jõuame ka nendeni, keda praegu on väga raske kätte saada või kes ei soovi olla registriosakonnale kättesaadavad,» rõhutas Peep.