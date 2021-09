See on ka viimane daatum, kuhu megaprojekt nihutada, sest 2030. aastaks peab Euroopa transpordivõrk TENT-T valmis olema.

«2026. aasta on seni olnud meie enda eesmärk, Euroopa tasandil pole see kivisse raiutud olnud. Nüüd on aga kahjuks selge, et see ajakava pole enam võimalik. Ühelt poolt ei jõua seda tehniliselt ja ehituslikult teostada, teisalt pole kogu projekti rahastamine kaetud,» sõnab Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.