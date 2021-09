Toompark: ei näe, kuidas kinnisvarahind langeda saaks

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark rääkis laupäeval Tallinnas toimunud kinnisvarakonverentsil, et kuigi korterite hinnad teevad kiiret tõusu, pole leevendust silmapiiril. Toompark nentis, et kinnisvara hind jätkab tõusu ning kui langus turul tuleb, siis selle taga ei saa olla Eesti mõjud, vaid mõni pauk väljastpoolt Eestit. Kinnisvara keskmisesse hinda soovitab ta suhtuda skepsisega, sest tänavu on seda mõjutanud üllatuslikult aasta alguses alanud nn nõukaaegsete korterite müügibuum. PM