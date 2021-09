Pornotööstuse huvi krüptoraha vastu võib suurendada selle kasutust

Pornostaarid, seksitöötajad ja teised täiskasvanutele suunatud meelelahutuses tegutsejad on asunud lähemalt uurima krüptoraha pakutavaid võimalusi, sest tavapärase finantssüsteemiga on neil tekkinud rida probleeme. Võimalik, et see suurendab krüptoraha kasutust.