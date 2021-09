Afganistani pinnases ootab endiselt kasutust triljonite eest maavarasid

Taliban on juba rahalistes raskustes, olles pärast 20 aastat võimule naasnud, sest olulised välisabidoonorid on oma toe Afganistanile peatanud.

Hiina investeeringud

Kuigi Talibani võimuletulek võib välisinvestoreid peletada, paistab Hiina olevat üks riik, kes on valmis nendega äri ajama. Maailma suuruselt teine majandus on teatanud, et on pärast Talibani sisenemist Kabulisse valmis Afganistaniga «sõbralikke ja koostööalteid» suhteid omama.