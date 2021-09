Tarbijaid ähvardavad taas tühjad poeriiulid

Transpordiühendused on kinni kiilunud, sest napib konteinereid – neid oleks vaja Aasias, kuid need on Euroopas või USAs. Meretranspordi hinnad on kümnekordistunud. Konteinerite käsitsemist nii lähte- kui ka sihtsadamates takistavad aga nii viirusepuhangud kui ka kaubauputus. Puudus on käes ka veoautojuhtidest, kes kaubad sadamast ära viiks. Toidukaupade puhul hakkab mure pihta juba põllul, kuhu on raske leida neid, kes saaki koristaks.