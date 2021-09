Eesti väliskaubanduse väärtus on kolme kümnendiga kasvanud 22 korda

Ta tõi välja, et kaubagrupid, mis on praegu kuust kuusse ekspordis peamised ehk elektriseadmed, mineraalkütused ning puit ja puittooted, ei olnud seda 30 aastat tagasi. «Tol ajal veeti enam välja põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, tekstiili ja tekstiiltooteid ning metalli ja metalltooteid. Väga suur osatähtsus oli piima- ja lihatoodetel ning kalal ja kalatoodetel,» kirjeldas ta.

Ta nentis, et praeguseks on tekstiilitööstuse eksport ja import vaikselt hääbunud, sest suurte tehaste tegevus on kas lõpetatud või muutunud. «Rohkem tegeletakse toodete disainiga ning suurtootmine on paljuski viidud odavama tööjõuga riikidesse.»