Sotsialiste kartvad Saksa rikkad viivad enne valimisi raha Šveitsi

Mõne arvamusküsitluse järgi on Saksa vasaktsentristlike sotsiaaldemokraatide ja paremtsentristlike kristlike demokraatide vahe mõõtmisvea piires, teiste järgi on sotsiaaldemokraadid ees. Kui võimule tulevad sotsiaaldemokraadid koos vasakäärmusliku parteiga Linke ja keskkonnasõbralike rohelistega, siis võib aktuaalseks muutuda varamaks ja pärimismaksu tõstmine.

«Ülirikastele on see tulipunane märk,» ütles Saksa maksujurist, kes tegutseb ulatuslikult ka Šveitsis. «Ettevõtlikud perekonnad on äärmiselt mures.»