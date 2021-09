Nende ridade kirjutamise ajal maksab elektri megavatt-tund elektribörsil 107 eurot. Viimaste nädalate hinnahüpe elektribörsil on olnud sedavõrd järsk, et umbes sada eurot megavatt-tunni eest tundub juba odav, sest keskmine hinnatase on olnud septembris kaugelt üle saja euro. Võrdluseks on viimased kaheksa aastat, mil Eesti kodutarbijad on olnud elektribörsil, hind jäänud pigem 40 euro kanti.