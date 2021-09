Rail Baltic otsustas viie tunneli asemel rajada Ülemistele vaid ühe

Septembris toimunud Rail Balticu töögrupi koosolekul otsustati, et Rail Balticu projektiga ehitatakse välja üksnes läänepoolseim, Peterburi teed ja Suur-Sõjamäe tänavat ühendav tunnel. Töögrupi sõnul puudub hetkel selge perspektiiv, mis praeguse kaubajaama territooriumil asuma hakkab ning ülejäänud nelja tunnelit on võimalik planeerida ja ehitada ka hiljem.

Tallinn sellise otsusega rahul ei ole ning soovib, et neli tunnelit, mis peaks Rail Balticu raudtee alt andma kergliiklejatele ühenduse tulevase Ülemiste ühisterminali ja Peterburi tee vahel, oleks juba praegu Rail Balticu projektis sees.

«Praegune kaubajaam peaks Tapale kolima 2024. aastal ning selleks ajaks ehk on selge, mis alast saab ning kas tunnelite rajamiseks on täiendavaid vahendeid võimalik taotleda,» ütles ERR-ile Rail Baltic Estonia nõukogu liige Kristjan Kaunissaare.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni sõnul on siiski omajagu selge, mis alale peaks tulema, sest ühisterminali ala detailplaneering on menetlemisel ja lisaks on alale tehtud erinevaid liiklusskeeme.