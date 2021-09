Eesti Energia uus õlitehas saab nurgakivi

«Õlitehase rajamine läheb plaanipäraselt. Ehitusplatsi ettevalmistustööd on alanud ning ehitajad ja partnered on oma materjale ette valmistamas. Ma usun, et veel novembris paneme nurgakivi,» ütles Eesti Energia kontserni põlevkivitööstusettevõtte Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola.