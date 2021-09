Bolt: parem regulatsioon tooks rohkem juhte ja langetaks hindu

Nimelt peab juht, kes soovib sõidujagamise teenust osutada, taotlema enda sõiduvahendile sõidukikaarti. «See on täpselt sedavõrd aja- ja rahakulukas künnis, et heidutada neid, kes sooviksid teha ainult neli või viis sõitu nädalas – näiteks oma igapäevatöö kõrvalt või ajal, kui laps on hoius või trennis,» ütles Rikkas, kelle hinnangul tasuks kaaluda sõidukikaardi nõude leevendamist.

Bolti süsteem jälgib automaatselt piirkondi, kus nõudlus on suurem kui pakkumine ning vajadusel rakendub hinnakordaja, mis suunab juhid suurema nõudlusega aladesse. See aitab tema sõnul juhte jagada erinevate linnaosade vahel nii, et iga piirkonna keskmine ooteaeg paraneb ja kliendid saavad kiiremini auto. Kui autode pakkumine jõuab nõudlusele järele, langevad hinnad taas automaatselt baastariifi tasemele.

Rikkase sõnul on dünaamilise hinnastamise kõige suurem kasutegur tarbija jaoks see, et kliendid saavad auto alati, kui neil seda vaja on. «Tõsi, tipptundidel on hinnad kallimad, aga see garanteerib, et rohkem juhte tuleb konkreetsesse piirkonda ja teenuse kättesaadavus paraneb,» lisas ta.