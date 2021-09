Euroopas oodatakse hirmuga alanud kütteperioodi energiaarveid

Itaalias toetatakse 3 miljardiga

Soojaarved kasvavad ka Poolas, kus energiat saadakse suures osas kivisöest, mille hind maailmaturgudel on kerkinud aastaga ligi kolm korda. Poolakate õnneks reguleerib riik endiselt kodumajapidamiste gaasiarveid, nii et kliendid on turuhindade järskude muutuste eest osaliselt kaitstud. Riiklik energiaregulaator on tänavu heaks kiitnud kolm hinnatõusu, tõstes tarbijate arveid vaid viiendiku võrra. Samuti katab umbes poole Poola gaasivajadusest kodumaine toodang, mis on tavaliselt odavam kui imporditud gaas. Seda odavamat kodumaist gaasi kasutatakse Poolas kõigepealt kodumajapidamiste vajaduste katmiseks, samas kui tööstusele tarnitakse enamasti kallimat importi. Kuid ka siin on energiamahukad Poola ettevõtted kaitstud hinnakõikumiste eest, sest neil on fikseeritud hinnaga pikaajalised tarnelepingud.