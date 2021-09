PTA: laadakorraldajad vastutavad laatadel ohutu toidu tagamise eest

PTA peaspetsialisti Keidi Leppiku sõnul on oluline, et sügislaatade kõrgajal veenduks laadakorraldajad enne laadapileti väljastamist toidukäitlejale, et müüja tagaks kõiki talle pandud nõudeid, vahendas pressiesindaja reedel.

«Selleks, et tagada tarbijate õiguste kaitse on keskne roll laatade korraldajatel, kelle ülesandeks on tagada ürituse ohutus sh toiduohutus,» sõnas Leppik.

«Toidukäitlejad peavad järgima toiduohutuse nõudeid, et tarbijale oleks tagatud ohutu ja kvaliteetne toit, lisaks tuleb eelnevalt PTA-d teavitada oma tegevusest,» kirjeldas Leppik nõudeid. Amet teeb järelevalvet avalikel üritustel, kaubanduskeskuste koridorides, tänavatel ja maanteede ääres toidu kauplejate üle. «Siiski tuvastatakse kontrollide käigus jätkuvalt puuduseid, mille käigus võib ohtu sattuda tarbijate tervis. Seega on oluline, et ka laadakorraldajad tunneksid vastutust, et üritus kulgeks plaanipäraselt ning oleks kõigile positiivselt meeldejääv,» ütles Leppik.

Laadahooaja eel saatis amet laadakorraldajatele teavituskirjad, kus juhtis tähelepanu erinevatele nõuetele seoses laatadega ning kohalike omavalitsuste võimalustele aidata kaasa toiduohutuse tagamisele. Lisaks kohtus amet veebi teel kohalike omavalitsuste esindajatega, et arutada koostöövõimalusi. Loodetavasti on enne järgmise aasta laadahooaja algust kohalikud omavalitsused vajalikud muudatused ka oma protseduurides laadalubade väljastamisega sisse viinud.