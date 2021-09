Tööotsijad on hakanud uue trendina märkima oma vaktsineeritust CV-sse ja värbamisportaalide profiilile, lootuses, et see annab neile eelise töökoha saamisel. Kas see aga tõepoolest nii on ning kuidas suhtuda, kui tööandja küsib kandidaadilt vaktsineerituse kohta?