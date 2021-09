Autoturul käib hinnaralli

«Fakt on see, et autohinnad on tõusmas ja nad ilmselt tõusevad lähitulevikus veel. Covid-19 tekitas nõudluse augu, eelmine aasta oli müük 35 protsenti maas, nüüd hakkab tarbija kindlustunne taastuma ja müük on tõusnud juba 33 protsenti, võrreldes eelmise aastaga. Hinnatõusule annab hoogu kasin pakkumise pool, mida põhjustavad kiipide puudus, tarneahelate katkemised ja tooraine hindade tõus,» selgitas Soodla.

Tema sõnul ei ole autode pakkumuse vähenemine ainult Eesti probleem. Nende tegurite mõju tuntakse ülemaailmselt ning Eesti oma väiksuse tõttu võib isegi paremas seisus olla. «Eesti ja Balti turu konteksti arvesse võttes oleme mahult suhteliselt väike turg, mis tähendab seda, et meie importöörid suudavad võib-olla tehastest meie väiksed kogused välja rääkida. Samas on ka näiteid, kus see väiksus on ka probleemiks. Mõned jaotusskeemid ei annagi siia väiksele turule tooteid,» nentis Soodla.

Rohepööre panustab hinnatõusu

Luminor Liisingu juhi sõnul mõjutab hinnatõusu ka kiirenenud üleminek elektrimootorile. Keskkonnaeesmärkide saavutamiseks on poliitiliste vahenditega üritatud kiirendada rohelisemale tehnoloogiale üleminekut ning aastaks 2035 peavad sisuliselt kõik uued autod olema elektrimootoriga. Kiirendatud rohepöörde efekt väljendub mitmeti, näiteks peavad autotootjad kiipide puuduse tõttu valima, kuhu autodesse kiibid lähevad ning siinkohal võidakse otsustada elektriautode kasuks. «Autotootjad üritavad seda hinnatõusu kindlasti ka tarbijateni edasi kanda. Kui sul on sama auto, aga elektrimootoriga, siis maksab see praegu viis kuni kümme tuhat rohkem,» selgitas Soodla.

Luminor Liisingu juhi arvates on elektriautod tarbija heakskiidu saanud ning mida paremaks muutub laadimistaristu ja suuremaks nõudlus, seda kiiremini hakkavad elektriautode hinnad langema. «Minu hinnang on, et aasta jooksul leiavad elektriautod tarbija heakskiidu, seni on see olnud pigem entusiastide teema. Ma ei usu, et see kuude ja kvartalite küsimus on, aga aasta küll. Elektriautod on ümberdisainitud, ei ole lihtsalt elektriaku pandud tavaautosse,» selgitas Soodla.

Pensionirahad avaldavad mõju liisinguturul

Kohati võivad saada tarbijad autoturu hinnarallist kasu. «Tarbijate kindlustunne on tõusnud ja sissetulevate taotluste põhjal saab kinnitada, et pensionirahad on samuti oma rolli selles mänginud. Inimesed maksavad tagasi oma võlgu, krediite, arvekrediidilepinguid ja autoliisinguid. Oleme selle kinnituseks saanud märkimisväärselt palju taotlusi liisingulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks,» sõnas Soodla.