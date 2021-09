Föderaalreserv valmistub stiimuleid vähendama

«Majandus on paranenud sedavõrd, et keskpank võib aeglustada oma igakuist võlakirjade ostmise tempot, kui edusammud jätkuvad ootuspäraselt,» seisis keskpanga avatud turu komisjoni teadaandes.

Vaatlejad ja ka osa keskpanga juhtkonna liikmeid muretseb, et majanduse stimuleerimine võib hinnatõusu kiirendada. Föderaalreservi esimees Jerome Powell tunnistas, et inflatsioon võib jääda oodatust kõrgemaks, kuna pärast paljude ettevõtete tegevuse peatamist mullu on tekkinud raskusi nii tarnete kui ka tööjõuga. Samas on majanduses umbes viis miljonit töökohta vähem kui enne pandeemia puhkemist.