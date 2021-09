Majanduse lühiuudised

Eelarvenõukogu: lähtuda tuleks aeglasemast kasvust

Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus sel aastal 9,5 protsenti ja järgmisel aastal neli protsenti, ent eelarvenõukogu hinnangul on võimalik, et 2021.–2022. aasta majanduskasv kujuneb ennustatust aeglasemaks. Kevadel arvas eelarvenõukogu, et majanduskeskkond võib kujuneda rahandusministeeriumi prognoosist paremaks. Seekord ennustab nõukogu aga aeglasemat kasvu eelkõige seetõttu, et vaktsineerimisega seotud ootused majanduse kiire taastumise suhtes nii Eestis kui ka mujal maailmas ei pruugi täituda. PM