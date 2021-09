Postimees Grupp vähendas kahjumit

Positiivse külje pealt toetas eriolukord Tiiveli sõnul digitellimuste ja tellimustulude jätkuvat kasvu ning märgata oli inimeste suurenenud huvi kiire uudisvoo ning üldise meediatarbimise vastu. «See näitab, kui oluline on asjakohase ja usaldusväärse meedia roll ühiskonnas. Selle tulemusena õnnestus märkimisväärselt vähendada ettevõtte ärikahjumit aasta varasemalt 6,5 miljonilt eurolt 600 000 eurole,» lisas ta.

Selle aasta 30. aprilli seisuga töötas ettevõttes 574 töötajat, mida on 60 inimese võrra vähem kui aasta varem. Tööjõukulud langesid varasema aasta sama perioodiga võrreldes 6,4 protsenti 18 miljonile eurole.

Kui varasemalt on reklaamiturg mõõdukalt aastast-aastasse kasvanud, siis 2020. aastal langes Kantar Emori andmetel reklaamituru kogumaht võrreldes 2019. aastaga ligikaudu 17 protsenti, seisab aruandes.

Taastumine algas ettevõtte teatel 2020. aasta kolmandas kvartalis, mis on kestnud 2021. aastani välja, vaatamata vahepeal kehtestatud uutele piirangutele. Digitaalmeedias on kogu maailmas levimas trend, kus reklaamikäibe kõrval järjest olulisemaks muutub lugejatele müüdud digitellimustest saadav tulu.

Postimees Grupp on kogu aasta jooksul digitellimusi kasvatanud oodatust kiiremas tempos. Traditsioonilise näitamispõhise mudeli ostmise kõrvale on tõusnud tugevalt ka klikipõhised ning automatiseeritud ostumudelid ning sisuturunduse müük.

AS Postimees Grupp on Eestis tegutsev meediaorganisatsioon, kellel on tütarettevõtteid nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Postimees Grupi tegevus hõlmab trüki- ja veebimeedia sisutootmist, raamatukirjastuse teenuse pakkumist, uudiste tootmist ning hõlmas 2020. aasta novembrini televisiooni ja 2021. aasta märtsini raadioprogrammi tootmist.

Postimees Grupi kontserni kuuluvad ajalehed Postimees, Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees ning nende uudisteportaalid, samuti nädalakiri Maa Elu ja ajakiri 60+, uudisteagentuurid BNS Eestis ja BNS LT Leedus.

Samuti kuuluvad kontsernile UAB 15min, SIA TVNET Grupa, Target Master OÜ, AS Express Post, OÜ Scanpix Baltics, Esport Media Group OÜ, Betelgeuse Astro OÜ ja Loovangentuur OÜ, mille tegevus on hetkel peatatud.

AS-i Postimees Grupp omanikud on 78 protsendiga Margus Linnamäe ning 20 protsendiga Ivar Vendelin.