Kiiev palub USA-lt rohkem finantsabi

«Ma olen juba alustanud dialoogi USA kongressi ja valitsusega tagamaks, et Ühendriikide osutatav finantsabi Ukrainale tõuseks ühe miljardi dollarini aastas, ja see peaks juhtuma järgmise mõne aasta jooksul. Kõik poliitilised ja kaitsealased eeldused selleks on olemas,» ütles Dmõtro Kuleba.

«Riikide klubi, mis saab USA-lt aastas miljard dollarit või rohkem abi, on eksklusiivne klubi. See on parem kui mis tahes üldine staatus, sest see on reaalne, praktiline abi, ja me teeme tööd selle saamise nimel,» lausus Kuleba.