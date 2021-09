Jääd korteriühistu koosolekul eriarvamusele: kuidas seda õigesti esitada

«Kui korteriomanikul on mõnes korteriühistu üldkoosolekul käsitletavas küsimuses eriarvamus, on tal ka kohustus see edastada,» selgitab Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) õigusosakonna juhataja Urmas Mardi ajakirja Elamu värskes numbris. «Kui korteriomanik osaleb üldkoosolekul ja tal on eriarvamus, kuid ta seda ei edasta, minetab ta kaebeõiguse kohtus.»