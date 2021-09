Euroopa Liidus saab ühtseks laadimise standardpistikuks USB-C

Komisjon soovib vähendada elektroonikajäätmeid ja võimaldada elektroonikaseadmeid edaspidi laadida ühe ja sama laadijaga, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis. Komisjon teeb ka ettepaneku eraldada laadijate müük elektroonikaseadmete müügist.

Ühtlasi soovib komisjon ühtlustada kiirlaadimistehnoloogiat, mis aitab vältida seda, et eri tootjad piiravad põhjendamatult laadimiskiirust, ning tagada, et seadme laadimise kiirus on mistahes ühilduva laadija kasutamisel sama.

Tarbija pääseb uue laadija ostust

Edaspidi peavad ka tootjad andma rohkem teavet laadimise tõhususe kohta, sealhulgas võimsuse kohta, mida seade vajab, ja selle kohta, kas seade toetab kiirlaadimist. See teave aitab tarbijatel aru saada, kas laadija vastab uue seadme nõuetele või milline ühilduv laadija valida.

Koos muude meetmetega aitab see komisjoni hinnangul tarbijatel piirata uute laadijate ostmist ja säästa tarbetutelt laadijatelt 250 miljonit eurot aastas.

«Oleme ettevõtjatele andnud piisavalt aega pakkuda välja oma lahendused, kuid nüüd on aeg rakendada ühtse laadija kasutuselevõtmiseks seadusandlikke meetmeid. See on oluline võit nii tarbijate kui ka keskkonna jaoks ning kooskõlas rohe- ja digipöörde eesmärkidega,» ütles Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Margrethe Vestager.

Komisjoni ettepaneku raadioseadmete direktiivi läbivaatamise kohta peavad nüüd võtma Euroopa Parlament ja nõukogu. Ettepaneku vastuvõtmisele järgneb 24 kuu pikkune üleminekuperiood, mis annab tööstusele piisavalt kohanemisaega.

Lahendab tüütu ühilduvuse mure

Ühtse laadija kasutuselevõtuks on vaja, et kaabli mõlemad otsad – elektroonikaseadme ja välise toiteallika jaoks – oleksid täielikult koostalitlusvõimelised. Seadmepoolse otsa ühilduvus on komisjoni teatel märgatavalt keerulisem – just seda võimaldab neljapäeval esitatud ettepanek.

Euroopa Liidus müüdi 2020. aastal ligikaudu 420 miljonit mobiiltelefoni ja muud kaasaskantavat elektroonikaseadet. Igal tarbijal on keskmiselt umbes kolm telefonilaadijat, millest nad kasutavad korrapäraselt kahte. Sellest hoolimata on 38 protsendi tarbijate sõnul neil vähemalt korra tulnud ette olukord, kus nad ei saa mobiiltelefoni laadida, sest laadijad ei ühildu.