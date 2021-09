Transpordiamet uurib Eesti inimeste tegelikke liikumisharjumusi

See on esimene taoline üle-eestilise liikuvusuuring, mille käigus küsitletakse ligikaudu 5600 inimest. Küsitluse andmeid kasutab transpordiamet liiklemiseks vajaliku taristu ja teenuste parendamiseks.

«Igal juhul palume kõigil küsitlusvormi saajatel võtta see aeg ja oma vastused kirja panna, lõppkokkuvõttes tagab see paremad liikumisvõimalused meile kõigile,» pani Ernits inimestele südamele.

Liikuvusuuring on sisend liikuvusmudelisse, mille abil on võimalik hinnata transpordipoliitiliste otsuste mõju erinevatele liiklejagruppidele ja nendega paremini arvestada.

Transpordisüsteemi muutustel on reeglina palju erinevaid ning kohati vastandlikke mõjusid. Mudel aitab neid mõjusid terviklikumalt arvesse võtta ning omavahel võrrelda. Näiteks aitab see juba ette hinnata, kuidas mõjutab inimeste liikumisi uue taristu ehitamine, sõidukitega seotud kulude või ka bussisõidu maksumuse muutumine.

See on Eesti esimene üleriigiline liikuvusuuring. Varem on sarnaseid uuringuid tehtud vaid väiksemate piirkondade kohta. Paljudes Euroopa riikides on liikuvusuuringud ning nendel tuginevate liikuvusmudelite kasutamine üsna levinud.