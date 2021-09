EL-i ministrid elektri- ja gaasihinna kohta otsuseid ei langetanud

«Vastavalt elektri maksustamise direktiivile on Euroopa-üleselt seatud ainult miinimumtase ja sealt on liikmesriikidel vabadus otsustada maksu suuruse üle. Mitmed liikmesriigid on vastavalt sellele oma otsuse teinud. Ja mis on üldine suunis, on see, et seal, kus võimalik, tuleb elektri kasutuselevõttu soodustada ka maksude näol, sest elektrienergia puhul on taastuvenergia osakaal kõige suurem,» rääkis Simson.