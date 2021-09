Kallima elektri mõju jõuab poelettidele

Eesti Leivatööstuse juhi Hannes Mootse sõnul on neil vedanud, sest elektrihind sai 2019. aastal fikseeritud, muidu maksaksid nad praegu elektri eest 70 protsenti rohkem. Samas lõppeb soodne leping järgmisel aastal. «Juba praegu on osaliselt elektrihinna tõusu tõttu kallinenud meie jaoks tooraine, sest veskid toodavad elektriga,» sõnas Mootse. «Sisendid on ainuüksi kuuga kallinenud kolm protsenti ning hinda on tõstnud ka gaasi hinna tõus. Ühel hetkel jõuab see paratamatult meie toodete hindadesse poelettidel.»