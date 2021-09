Eesti Pank: majandus on kriisist jõuliselt väljunud

Eesti Panga värske majandusprognoosi järgi on Eesti majandus kriisist väljunud jõuliselt ning kuigi üksikud sektorid pole veel taastunud, on majandus tervikuna selgelt ületanud kriisieelse taseme. Teises kvartalis küündis majanduskasv aastatagusega võrreldes 12,9 protsendini ning aasta kokkuvõttes kasvab majandus ennustuse järgi 9,5 protsenti. Majanduse kogumaht on pärast umbes kolme protsendi suurust langust eelmisel aastal praeguseks juba selgelt üle kriisieelse taseme. PM