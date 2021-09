FOTO ⟩ Starshipi pakirobotid veavad Tallinna kesklinnas tellijaile toidukaupa koju

Elektrirobotid mahutavad kuni kolm poekotitäit kaupu ning see on keskkonnasõbralik alternatiiv autodele ning kaubikutele, aidates vähendada linnades ummikuid ja õhusaastet. Sõltuvalt poe kaugusest toob isesõitev robot kauba kohale poole tunni kuni tunni ajaga.

Küll ei too elektrirobot kaupa kliendi korterisse, nii et treppidel käimise jalavaeva robot ei vähenda.

Starshipi äriarenduse juhi Sandra Sooläte sõnul on kesklinna uues teeninduspiirkonnas enam kui 20 000 majapidamist. «Nõudlus kontaktivabade kullerteenuste – eriti toidukaupade veo – vastu on hüppeliselt kasvamas. Just sellepärast otsustasime suurendada Starshipi kojuveopiirkonda Tallinnas, et pakkuda veelgi rohkematele inimestele võimalust soodsalt ning keskkonnasõbralikult toidukaupu tellida,» avaldas Sooläte.