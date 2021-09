ELi ministrid arutavad energiakriisi

Euroopa on silmitsi kasvavate energiahindadega, kuivõrd majandus on koroonaviiruse pandeemiast taastumas ja talv lähenemas, kuid maagaasireservid on muret tekitavalt napid.

Survet turule ja majapidamistele on tõstnud ka ELi üleminek rohelisematele energiaallikatele ja plaan fossiilsetest kütustest loobuda.

«See on energia osas kriitiline aeg. See on esimene kord, kui me näeme samas kohas, samal ajal, sama laua taga energia- ja transpordiministreid koos,» ütles Sloveenia taristuminister Jernej Vrtovec, kelle riik on praegu ELi eesistuja.

Vrtoveci sõnul arutatakse Ljubljana lähistel toimuval kohtumisel kasvavate energiahindade mõju, sealhulgas gaasihinna kolmekordistumist. Ta rõhutas, et olukord ei ole «meie majanduse ja kodanike jaoks okei».

Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson ütles, et Brüssel jälgib olukorda tähelepanelikult.

«On selge, et Euroopa peab praeguses olukorras investeerima taastuvallikatesse, sest need tõesti pakuvad alternatiivi meie sõltuvusele imporditud fossiilsetest kütustest,» lausus ta.

Leedu energiaminister Dainius Kreivys ütles, et praegu on on «kriitiline aeg», mis nõuab Euroopa tasemel koostööd.

Austria energiaminister Leonore Gewessler osutas probleemi põhjusena kõrgele sõltuvusele Vene gaasist.

Euroopa Parlamendi 40 liiget on kirjutanud kirja, kus süüdistatakse Vene gaasihiidu Gazpromi Euroopa gaasihindade mõjutamises.