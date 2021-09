GALERII ⟩ ABB eksklusiivne elektriautode teemapäev

«Kuigi elektriautod on tulnud selleks, et jääda ja nende osakaal kasvab aasta-aastalt, on Eesti olnud selles osas pigem sabassörkija,» märkis ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen. «Et see suhtumine muutuks, soovib ABB anda oma panuse, mille üks osa on ka elektriautode teemapäev. Käsitleme päeva raames teemasid, mis puudutavad e-mobiilsuse maailma – elektriautodest veesõidukiteni ning kodustest laadimislahendustest suurlinnade laadimissüsteemideni.»