Kruuse: MESi juhatus on tagasi kutsutud

Samuti märkis minister Rene Koka küsimusele vastates, et nõukogu määras ka ühe uue juhatuse liikme, kelle ülesandeks on muu hulgas sihtasutuse ettevõtjatele suunatud tegevuse jätkumise tagamine.

Kruuse tõdes, et MESi maine on saanud tugevalt kannatada ning leidis, et sihtasutusel tekkis probleem nende kaudu menetletavate kriisitoetuste suure summa tõttu.