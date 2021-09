Tallinna ettevõtluspäeval räägitakse, kuidas on tippettevõtjad kriisist edukana väljunud

Juba 18. korda toimuv Tallinna ettevõtluspäev on sisustatud enam kui 40 üritusega, mis pakuvad harivat sisu erineva profiiliga külastajale. Kuna praeguses muutunud maailmas on oluline paindlikkus ja ajaga kaasas käimine, siis keskendub tänavune ettevõtluspäev targale majandusele ja kiirele kohanemisvõimele. Osalemine on kõigile tasuta ning menukamaid seminare saab jälgida ka distantsilt.

Programm algab teisipäeva, 28. septembri hommikul kell 9.00 ja lõpeb õhtul kell 17.30. Päeva peateema on «Muutuste lainel» ning sellel saab kuulda ja arutleda, millised muutused on ettevõtlusmaastikul praeguseks toimunud ning kuidas saame oma tegevuste ja hoiakute kaudu nendega kohaneda või neid ise kujundada. Räägitakse nii müügist internetis – kuidas võiksid globaalsed platvormid aidata toote või teenuse rahvusvahelisele turule, aga ka arenduskoostööde võimalikkusest ja vajalikkusest. Kuuleb edulugusid sellest, kuidas teenuste digitaliseerimine on tõstnud müüki tuhat protsenti, julgustatakse ettevõtlusega alustama ja räägitakse iduettevõtlusest kui majanduse vedurist. Seminarid toimuvad nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Nõuanded tippettevõtjatelt

Ettevõtluspäevale annab stardipaugu avaseminar «Muuta või muutuda?», kus tuuakse kuulajateni tublide ettevõtjate lood sellest, kuidas nad on viimase aasta muutused enda kasuks tööle pannud. Et muutunud maailmas ellu jääda, tuleb reageerida kiiresti ja uute trendidega mitte ainult kaasa minna, vaid neid ka ise luua. Oma kogemusest räägivad näiteks maailmakuulsaks saanud Iglucraft saunade ja Iglupargi looja Priit Kallas, Gracefiti juhid Shalini Mody ja Sven Nuum ning paljud teised edukad ettevõtjad.

Tallinna ettevõtluspäev. FOTO: Photo: Maksim Toome

Fookusesse tuuakse ka idufirmad, mida peetakse tulevikumajanduse veduriks. Kuna tänapäeva ettevõtluskeskkonnas peavad ka ärimudelid kohanema kiiremini kui kunagi varem, on iduettevõtted muutuste läbiviimisel heaks eeskujuks. Näiteks räägivad start-up-maailmas alustamisest ja tegutsemisest Startup Estonia juht Eve Peeterson ja erineva taustaga edukad iduettevõtjad, muutlikes oludes raha kaasamist tutvustavad aga FuseBoxi CEO Tarvo Õng, Bisly tegevjuht Siim Vips ning Turniti esindaja Jürgen Jõgeva.

Nii algajale kui ka kogenud ettevõtjale

Ettevõtluspäeva kava pole suunatud ainult pikaajalise kogemusega ettevõtjatele. Alustav ettevõtja leiab seminaridelt teavet, kuidas ületada ettevõtluse raskuseid mentorluse abil. Jagatakse ka praktilisi nõuandeid: kuidas saada KredExi stardilaenu või luua oma teadmiste jagamisest kasumlik ettevõte ühe kuuga.

Kogenud ettevõtjad saavad teada, kuidas ettevõttes rakendusuuringuid läbi viia ja millist kasu võivad need tuua, räägitakse uutest juhtimispraktikatest ja ettevõttes toetavate inimsuhete loomisest. Lisaks jagavad sotsiaalsed ettevõtjad oma kogemuslugusid sellest, milliste raskustega on nad muutuste juhtimisel silmitsi seisnud ja kuidas nendega toime tulnud, et pakkuda inspiratsiooni keeruliste aegadega hakkamasaamiseks.

Programm ja online-TV on leitavad ettevotluspaev.tallinn.ee veebilehel. Ettevõtluspäeval osalemine on tasuta, vajalik on eelregistreerumine.