Aab rääkis BNS-ile, et valitsus on suures plaanis tuleva aasta riigieelarve tähtsamates otsustes kokkulepped saavutanud, kolmapäeva pärastlõunal kinnitatakse need ka kabinetinõupidamisel ja tutvustatakse avalikkusele neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.