Taastuvenergiaettevõtja: riigiga konkureerimine ei ole eraettevõtja jaoks mõistlik. Investeerime Poola ja püüame jääda märkamatuks

Taastuvenergia projektide realiseerumine on pikaajaline protsess. «Kui alustame projekti, siis elektrit tootma hakkab see alles viie aasta pärast,» rääkis Kruus, lisades, et mis selle viie aasta pärast elektri hinnaga juhtub, ei ole teada. Mida arendaja saab teha, on arutleda ning diskuteerida erinevate nägemuste ja argumentide üle. Ning tegevuses lähtutakse sellest argumendist, mida keegi arutelus osalejatest ei suuda ümber lükata.

Miks taastuvenergia võimsusi aga praegu liiga vähe on? Selle põhjuseks on Kruusi sõnul asjaolu, et uute tootmisvõimsuste turule toomiseks mõeldud toetused on olnud liiga väikesed. «Tänase olukorra põhjused on viie aasta taguses ajas. Peame ajas tagasi minema ja vaatama, mis siis tehti,» rääkis Kruus.

Kruus märkis, et stabiilse energiakõvera tagamiseks tuleb välja töötada konkreetne plaan, mida ja millal investeeritakse.

ELi saab kiruda vaid see, kes suudab seda poliitikat muuta

Kruusi sõnul on mõttetud need väljaütlemised, et praeguse olukorra põhjuseks on Euroopa Liidu energiapoliitika. «Sellest rääkida on mõtet siis, kui rääkijal on võimekus ELi energiapoliitikat muuta. Kui seda võimekust ei ole, pole mõtet ka rääkida. Ja tuleb kohanduda,» lausus Kruus.

Kui ELi energiapoliitika muutmise võimekus on olemas, sis on mõtet sellest rääkida, kui seda ei ole, siis ei ole mõtet sellest rääkida.

Kruusi sõnul jääb Eestis elektri hind ka edaspidi ajuti Põhjamaade tasemest kallimaks. «See sõltub meie ühenduste läbilaskevõimest,» tõdes ta.

Energiaprobleemi üheks lahenduseks võiks olla meretuulepargid. See on üks suund millega tegeletakse, kuid Kruusi sõnul on meil kasutamata traditsiooniline mere tuuleenergia potentsiaal. «Enne kui sügavamale minna, tuleks see ära noppida,» lausus Kruus.

Samas on Läänemere tuuleparkide rajamise mõtted takerdunud vastuseisule. Kruusi sõnul on selge, et kui tuulepark merre tuleb, siis see ka rannikult näha on ning selge on ka see, et meretuuleparke ei saa rajada ilma laiema kokkuleppeta. «Rääkida seda, et meretuuleparki rannikult näha ei ole,. Ei ole õige,» lausus Kruus. Hiiumaa tuulepargi tee lõppes kohtus. Suur debatt käib Liivi lahe tuulepargi osas ning vaidlused on algamas ka Saaremaal.

Vastuseks küsimusele, kuidas toimib konkurents riigifirma Eesti Energiaga, lausus Kruus, et see on laiem küsimus.

«Eraettevõtete konkureerimine riigiga ei ole mõistlik tegevus,» kinnitas Kruus, lisades, et see oli ka põhjus, miks and Nelja Energia ära müüsid. «Muutusime liiga nähtavaks ja see on erafirmale ebamõistlik,» lausus Kruus, viidates olukorrale, kus nende tegevus hakkas segama riigifirma Eesti Energiat. Nüüd tegutseb nende ettevõte Poolas. «Investeerime Poolasse ja püüame seal jääda märkamatuks,» lausus Kruus.

Kui huvipakkuv võiks olla võimalik Enefit Greeni börsile tulek ja sinna rahapaigutamine. Kruusi sõnuti on temal juba oma ettevõte olemas, kuid oma sääste investeerivate inimeste jaoks võiks energeetikasektor olla ala, kuhu raha paigutamist võiks vähemalt kaaluda. «Ma ei ütle, et sinna kindlasti tuleb raha paigutada,» lausus Kruus. Tema sõnul on rohebuum ka varem olnud ning nüüdseks hinnad kukkunud. Nii, et oma raha paigutades tuleks ka sellega arvestada.

Kas tuumaenergeetika oleks Eestis atraktiivne, selles Kruus kahtleb. Ja põhjuseks asjaolu, et meil ei ole tuumaenergeetikaga kunagi tõsiselt tegeletud. «Et see peaks kuidagi kusagilt tekkima, selles ma olen skeptiline,» lausus Kruus. Seda välja arvatud juhul, kui tekivad modulaarsed tuumaelektrijaamad, mis oleks sisuliselt nagu päikesepaneel: valid välja ja tellid kohale. Kui selline võimalus peaks tekkima, võib Kruusi sõnul teema juurde tagasi tulla.