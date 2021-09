Aab: tulevased aktsiisitõusud tuleb detailselt ja pikalt paika panna

Aab rääkis BNS-ile, et valitsus on suures plaanis tuleva aasta riigieelarve tähtsamates otsustes kokkulepped saavutanud, kolmapäeva pärastlõunal kinnitatakse need ka kabinetinõupidamisel ja tutvustatakse avalikkusele neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

See, kui suur palgatõus tuleb, on tema sõnul lõppkokkuvõttes ministeeriumide otsustada. Ühtlasi rõhutas ta, et kui näiteks ministeeriumi palgafond peaks tõusma 6 protsenti, siis ei tähenda see, seda, et palgatõus ametikohal tuleb samuti 6 protsenti. Palgatõus võib tulla isegi veel suurem, see on aga juba vastava ministeeriumi otsustada.