Eesti Energia loodab Auvere jaama oktoobri alguses taaskäivitada

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts rääkis BNS-ile, et hooldustöid tehakse selleks, et kõige suurema nõudlusega talvisele perioodile vastu minna. Lisaks hooldusele käib paralleelselt töö elektrijaama modifitseerimiseks.

Pärast seda tõuseb tema sõnul Auvere võimekus kasutada kütuste osakaaluna uttegaasi kuni 35 protsenti ning jäätmepuitu kuni 50 protsenti. See tähendab, et põlevkivi osakaal saab langeda kuni 15 protsendile.

«Võrreldes tänasega on see ligi 300 megavatti täiendavat võimsust ja toodangust kuni pool on taastuvelekter,» lisas Luts.