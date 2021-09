Kallas: eelarvetasakaalu saavutamiseks tuleb keerulisi otsuseid teha

«Oleme asunud libedale puudujääkide kasvatamise teele. Kriisi ajal oligi vaja kulutusi teha ja mitmed otsused olidki ainuõiged, nagu töötasu hüvitamine enim puudutatud valdkondades. Samas poleks see auk pidanud kunagi nii sügavaks minema, kui see praegu on. Isegi enne kriisi oli eelarve juba miinuse poole tüürimas,» möönis peaminister.