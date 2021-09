Grüne Fee kurgid olid korduskontrolli ajal puhtad

Kurgikasvataja jääb teravdatud tähelepanu alla

PTA tuletab taimekaitsevahendite soetamisel meelde, et Eestis tohib kasutada ainult neid vahendeid, mis on Eesti taimekaitsevahendite registris. Registrisse kandmisel on hinnatud vahendi ohutust inimesele ja keskkonnale. Kuna naaberriikides on keskkonnatingimused erinevad, ei tohi seal müüdavaid taimekaitsevahendeid Eesti tingimustes kasutada.