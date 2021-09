Tehnikahuvi on mul lapsest peale. Toidutööstusesse sattumine oli juhuste kokkulangemine. Samas oli see nii põnev, et jäin viieteistkümneks aastaks. Praegune valdkond on põnev ja kiiresti arenev. Elronil on oluline roll eestimaalaste liikumisharjumuste kujundamisel ja oluline sotsiaalne ja majanduslik mõju, seda nii inimese kui ka riigi tasandil. Mind motiveerib võimalus nendes arengutes kaasa rääkida ja neid suunata.