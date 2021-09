Toomas Luman: päeva lõpuks maksab kõik kinni ikkagi tarbija

Küsimusele, kas poliitikud ikka saavad elektrituru olukorra tõsidusest aru või vaid teevad näo, et töö käib, vastas saatekülaline, et küllap ikka saavad. «Küsimus on selles, et kiireid lahendusi sellel sasipuntral ei olegi. Nagu ma ütlesin, see hakkas pihta valearvestustest ühes teises riigis ja ühes teises ajas,» sõnas Luman. «Kõik see, mida eeldati 2011, ei ole ju tegelikult juhtunud.»