Facebook on alates 2016. aastast kulutanud 13 miljardit dollarit turvalisusele ja julgeolekule

Facebook teatas teisipäeval, et on investeerinud alates 2016. aastast rohkem kui 13 miljardit dollarit ohutus- ja turvameetmetesse, mõned päevad pärast seda, kui Wall Street Journal teatas, et ettevõte ei ole suutnud parandada «platvormi halba mõju», mille teadlased olid tuvastanud.