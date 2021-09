Transpordiamet hakkab analüüsima inimeste liikumist, kasutades mobiilseid andmeid

«Uus lahendus võimaldab jälgida inimeste liikumisi kogu Eesti ulatuses ning aitab tulevikus tagada, et ka lühema aja jooksul toimunud liikumisvajaduse muutused planeerimisel arvesse võetakse,» selgitas transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Erik Ernits ning kinnitas, et ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad.

Ernitsa sõnul on mobiilsete andmete tark kasutamine kindlasti üheks tulevikusuunaks. «Mida suurem hulk liikumise andmeid otsuste ettevalmistamisel arvesse võetakse, seda paremini otsused hiljem päris ellu sobivad. Tavapärased inimeste liikumist mõõtvad meetodid on reeglina aeganõudvad ja kulukad ning nende põhjal tõese tervikpildi kokku panemine keerukas. Mobiilsetel andmetel on ka muid eeliseid - näiteks on võimalik tulemus saada kiiremini ja vajadusel vaadata ka tagantjärgi, kuidas liikumised seoses mingi sündmusega muutusid,» ütles Ernits.

Telia äriklientide üksuse juht Holger Haljand tõi välja, et tegemist on ainulaadse koostööprojektiga. «Mitme riigi riigiametid kasutasid juba varasemalt Telia mobiilivõrgu anonümiseeritud andmeid näiteks Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks vastu võetud meetmete mõjude hindamisel, kuid koostöö Transpordiametiga viib riigi ja erasektori vahelise koostöö Eestis uuele tasemele. Liikuvusandmeid saab edukalt kasutada nii linnapildi kujundamisel ja infrastruktuuri arendamisel kui ka muudel eesmärkidel, kus on vaja inimeste liikuvusharjumisi operatiivselt hinnata,» ütles Haljand.