OECD langetas maailmamajanduse kasvuprognoosi

Globaalne sisemajanduse kogutoodang (SKT) on ületanud pandeemia-eelse taseme ning peaks tõusma tänavu mullusega võrreldes 5,7 protsenti. Seda on 0,1 protsendi võrra vähem kui prognoositi mais.

OECD märkis, et viiruse delta tüvi on avaldanud kõrge vaktsineerituse tasemega riikidele võrdlemisi leebet mõju, kuid mujal on see majanduse taastumise tempot pärssinud ja survet tarneahelatele ning hindadele tõstnud.